Лига чемпионов: Украина будет представлена в четвертьфинале

Реал и Манчестер Сити вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов / Фото: Reuters
В среду были сыграны два ответных поединка 1/8 финала Лиги чемпионов. По их результатам в четвертьфинал вышли Манчестер Сити с украинцем Александром Зинченко, и мадридский Реал.
Манчестер Сити – Спортинг 0:0 (первый матч 5:0)
Зинченко вышел с первых минут и отыграл весь матч. Украинец действовал на левом фланге обороны своей команды.
Хозяева чаще владели мячом, больше атаковали и наносили больше ударов, но счет открыт не был. Англичане идут дальше благодаря добытой ранее выездной победе с разгромным счетом 5:0.
Реал – ПСЖ – 3:1 (первый матч 0:1)
Мадридскому клубу удался героический камбек. Проиграв первый поединок 0:1 и уступив первый тайм ответного матча с таким же счетом, во втором Реал воспрял. Героем матча стал Карим Бензема, оформивший хет-трик за 17 минут второго тайма! Голы залетали в ворота французов от французского форварда на 61, 76 и 78 минутах матча.
Что дальше
В четвертьфинал ЛЧ, кроме Реала и МанСити, уже вышли Ливерпуль и Бавария.
15 и 16 марта состоятся поединки:
- МЮ – Атлетико (первый матч 1:1)
- Аякс – Бенфика (первый матч 2:2)
- Ювентус – Вильярреал (первый матч 1:1)
- Лилль – Челси (первый матч 0:2)
Жеребьевка четвертьфиналов, полуфиналов и финала состоится 18 марта.