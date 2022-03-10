Лига чемпионов: Украина будет представлена в четвертьфинале

Реал и Манчестер Сити вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов / Фото: Reuters

В среду были сыграны два ответных поединка 1/8 финала Лиги чемпионов. По их результатам в четвертьфинал вышли Манчестер Сити с украинцем Александром Зинченко, и мадридский Реал.

Манчестер Сити – Спортинг 0:0 (первый матч 5:0)

Зинченко вышел с первых минут и отыграл весь матч. Украинец действовал на левом фланге обороны своей команды.

Реклама

Хозяева чаще владели мячом, больше атаковали и наносили больше ударов, но счет открыт не был. Англичане идут дальше благодаря добытой ранее выездной победе с разгромным счетом 5:0.

Реал – ПСЖ – 3:1 (первый матч 0:1)

Мадридскому клубу удался героический камбек. Проиграв первый поединок 0:1 и уступив первый тайм ответного матча с таким же счетом, во втором Реал воспрял. Героем матча стал Карим Бензема, оформивший хет-трик за 17 минут второго тайма! Голы залетали в ворота французов от французского форварда на 61, 76 и 78 минутах матча.

Реклама

Что дальше

В четвертьфинал ЛЧ, кроме Реала и МанСити, уже вышли Ливерпуль и Бавария.

15 и 16 марта состоятся поединки:

Реклама

МЮ – Атлетико (первый матч 1:1)

Аякс – Бенфика (первый матч 2:2)

Ювентус – Вильярреал (первый матч 1:1)

Лилль – Челси (первый матч 0:2)

Жеребьевка четвертьфиналов, полуфиналов и финала состоится 18 марта.