Лидер Динамо: Это геноцид моей страны. Путин, иди на х*й

Буяльский: Мы победим / Фото: Коллаж: Сегодня
Украинский полузащитник киевского Динамо Виталий Буяльский выразил восхищение армией нашей страны, отбивающей атаки российского агрессора. Футболист уверен – мы победим!
"Я – Виталий Буяльский, родился в г. Калиновке, что в Винницкой области, всегда был патриотом своей страны!"
"То, что происходит сейчас в нашей стране, это геноцид нации, уничтожение моей страны!"
"Я горжусь нашей армией за то, что защищают нас от свирепого врага России. Мы обязательно победим! Я хочу, чтобы наши дети росли под мирным небом без войны в Украине!"
"П.С: Путин, иди на х*й!!!" – написал на странице своей жены Алины в Instagram Виталий Буяльский.
Алина Буяльская: "Пока русские не понимают, что происходит, мои дети спят на полу под лестницей".
Отметим, что украинская армия громит врага стремительными темпами – ликвидированы почти шесть тысяч оккупантов.