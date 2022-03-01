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Черноморец --
12 марта 00:00
Колос --
Динамо --
12 марта 00:00
Шахтер --
Минай --
12 марта 00:00
Ворскла --
Заря --
12 марта 00:00
Верес --
Десна --
12 марта 00:00
Днепр-1 --
Металлист 1925 --
12 марта 00:00
Львов --
Рух --
12 марта 00:00
Александрия --
Черноморец --
12 марта 00:00
Мариуполь --
Ингулец --
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Лидер Динамо: Это геноцид моей страны. Путин, иди на х*й

Андрей Трофимов
1 марта, 10:12
Полузащитник Динамо Виталий Буяльский гордится украинской армией и посылает президента страны-агрессора на три буквы

Буяльский: Мы победим / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинский полузащитник киевского Динамо Виталий Буяльский выразил восхищение армией нашей страны, отбивающей атаки российского агрессора. Футболист уверен – мы победим!

"Я – Виталий Буяльский, родился в г. Калиновке, что в Винницкой области, всегда был патриотом своей страны!"

"То, что происходит сейчас в нашей стране, это геноцид нации, уничтожение моей страны!"

"Я горжусь нашей армией за то, что защищают нас от свирепого врага России. Мы обязательно победим! Я хочу, чтобы наши дети росли под мирным небом без войны в Украине!"

"П.С: Путин, иди на х*й!!!" – написал на странице своей жены Алины в Instagram Виталий Буяльский.

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Алина Буяльская: "Пока русские не понимают, что происходит, мои дети спят на полу под лестницей".

Семья Буяльских / Фото: Instagram

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Отметим, что украинская армия громит врага стремительными темпами – ликвидированы почти шесть тысяч оккупантов.