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Чорноморець --
12 березня 00:00
Колос --
Динамо --
12 березня 00:00
Шахтар --
Минай --
12 березня 00:00
Ворскла --
Зоря --
12 березня 00:00
Верес --
Десна --
12 березня 00:00
Дніпро-1 --
Металіст 1925 --
12 березня 00:00
Львів --
Рух --
12 березня 00:00
Олександрія --
Чорноморець --
12 березня 00:00
Маріуполь --
Інгулець --
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Лідер Динамо: Це геноцид моєї країни. Путін, йди на х*й

Андрій Трофімов
1 березня, 10:12
Півзахисник Динамо Віталій Буяльський пишається українською армією та посилає президента країни-агресора на три літери

Буяльський: Мы переможемо / Фото: Колаж: Сьогодні

Український півзахисник київського Динамо Віталій Буяльський висловив захоплення армією нашої країни, яка відбиває атаки російського агресора. Футболіст переконаний – ми переможемо!

"Я – Віталій Буяльський, народився у м. Калинівці, що у Вінницькій області, завжди був патріотом своєї країни!"

"Те, що відбувається зараз у нашій країні, це геноцид нації, знищення моєї країни!"

"Я пишаюся нашою армією за те, що захищають нас від лютого ворога Росії. Ми обов'язково переможемо! Я хочу, щоб наші діти росли під мирним небом без війни в Україні!"

"П.С: Путін, йди на х * й!" – написав на сторінці своєї дружини Аліни в Instagram Віталій Буяльський.

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Аліна Буяльська: "Поки росіяни не розуміють, що відбувається, мої діти сплять на підлозі під сходами".

Родина Буяльских / Фото: Instagram

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Відзначимо, що українська армія громить ворога стрімкими темпами – ліквідовано майже шість тисяч окупантів.