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Лидер Динамо: Если начнется война, уеду и не вернусь

Олег Люлька, Андрей Трофимов
17 февраля, 11:00
Уругвайский полузащитник Динамо Карлос де Пена покинет киевский клуб в случае полномасштабного вторжения России в Украину

Де Пена готов покинуть Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

29-летний уругваец с итальянскими корнями Карлос де Пена держит на пульсе ситуацию со скоплением войск РФ у границы с Украиной и в случае вторжения их тут же намерен распрощаться с киевским Динамо.

"Стараюсь получать настолько много информации, насколько возможно, потому что я живу в Киеве со своей семьей. Я всегда ставлю ее на первое место – сейчас родные в Уругвае, но у них билеты на 22 февраля. В эти дни мы с семьей и клубом решим, как лучше. Сейчас все спокойно, но все меняется каждый день".

Экс-нардеп дал прогноз о возможном вторжении российских военных в Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

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"Никто не хочет проходить через подобное".

"Если война начнется, я уеду и не вернусь. Моя безопасность и семьи превыше всего. Есть контракт, но также есть и первоочередные вещи. Я в Украине, очень уважаю эту страну, хочу всего наилучшего для нее, но я уеду, если что-то случится. Не колеблясь. В 2014-м подобное произошло с Папу Гомесом (аргентинцем, игравшим за Металлист) – он позвонил клубу из аэропорта и сказал, что уезжает. Это логическая человеческая реакция".

"Будь это моя страна, я бы действовал иначе, но я за границей".

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"Я – уругваец и не хочу ввязываться в проблемы между Украиной и Россией", – сказал полузащитник Динамо Карлос де Пена в интервью Radio Sport 890, которое цитирует ESPN.

Карлос де Пена / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Ранее мы писали, что на фоне возможного вторжения России в Украину команду Киев-Баскет покинули пятеро американских баскетболистов – Джордан Свинг, Джилан Вашингтон, Джефф Гаррет, Эйвери Вудсон и Бернард Томпсон.