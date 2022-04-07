Лейпциг – Аталанта: когда начало и где смотреть матч Лиги Европы

У Лейпцига будет мощная поддержка / Фото: REUTERS

В Лиге Европы время первых четвертьфинальных поединков. Сегодня в Германии встретятся Лейпциг и Аталанта.

Во сколько начало. Поединок на стадионе "РБ Арена" начнется в 19:45 по киевскому времени.

Реклама

Где смотреть. Онлайн-трансляция матча Лейпциг – Аталанта уже идет на нашем сайте.

Кроме того, поединок можно будет посмотреть на интернет-платформе Megogo.

Реклама

В букмекерских конторах небольшой фаворит этой пары немецкий клуб. В сегодняшнем матче коэффициент на победу Лейпцига – 1.78, на ничью – 3.95, на победу Аталанты – 4.50.

Котировки на проход такие: Лейпциг – 1.77, Аталанта – 2.05. То есть, шансы немецкого клуба выйти в полуфинал Лиги Европы – 54%.

Ответный поединок состоится уже на следующей неделе в Бергамо. Победитель встретится с лучшей командой в паре Брага (Португалия) – Рейнджерс (Шотландия).