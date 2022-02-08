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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Летучий голландец побил олимпийский рекорд на Играх в Пекине

Сергей Шаховец
8 февраля, 16:19
Сегодня на Олимипиаде-2022 в Пекине прошли соревнования по конькобежному спорту, где триумфатором стал нидерландец Кьелд Нейс

Кьелд Нейс стал трехкратным олимпийским чемпионом / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

На Олимпийских играх-2022 в Пекине определились медалисты в конькобежном спорте на дистанции 1500 м среди мужчин. В соревнованиях приняло участие 30 спортсменов.

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Победителем соревнований стал Кьелд Нейс из Нидерландов, который установил новый олимпийский рекорд – 1,43,21! Предыдущий рекорд (1:43.95) на этой дистанции держался 20 лет – на Играх-2002 в Солт-Лейк-Сити его установил американец Дерек Парра.

Вторым с отставанием в 0,34 секунды стал нидерландец Томас Крол. Замкнул тройку сильнейших представитель Южной Кореи Мин Сок Ким (+1,03).

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Отметим, что для Кьелда Нейса олимпийское золото стало третьим в карьере. На Играх-2018 в Пхенчхане он торжествовал на дистанциях 1000 м и 1500 м.

Нейс – первый конькобежец, сумевший защитить олимпийский титул на 1500 метров за последние 28 лет. Действительно уникальный спортсмен!

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Добавим, что Кьелд был знаменосцем сборной Нидерландов на церемонии открытия Олимпийских игр.

Олимпиада-2022. Конькобежный спорт. Мужчины. 1500 м

  • 1. Кьелд Нейс (Нидерланды) — 1,43,21.
  • 2. Томас Крол (Нидерланды) +0,34.
  • 3. Мин Сок Ким (Южная Корея) +1,03.

Вчера мы рассказывали, как легендарная нидерландка Ирена Вюст с рекордом стала шестикратной олимпийской чемпионкой. По этому показателю Вюст сравнялась с советской конькобежкой Лидией Скобликовой.

Ирен Вюст стала шестикратной олимпийской чемпионкой / Фото: Reuters