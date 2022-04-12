Леоненко: После национализации Динамо будет жо** – продадут базу и поля

Виктор Леоненко говорит, что Динамо в ближайшее время национализируют / Фото: Коллаж: Сегодня

Не радужную перспективу ближайшего будущего обрисовал киевскому клубу бывший футболист Виктор Леоненко. Он заявил, что Динамо национализируют, якобы "ходят такие разговоры, но это не точно".

"Думаю, Динамо уже скоро у них (братьев Суркисов) заберут", – говорит Леоненко.

Что будет с командой после того, как она перейдет в собственность государства. Лучший футболист Украины 1992-1994 годов считает, что "Будет жопа. Скорее всего, все распродадут: поля, базу. У нас ведь так национализируют".

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При этом экс-футболист не знает, кто из бизнесменов мог бы купить Динамо сегодня. "Сейчас не знаю. Пять лет назад хотели купить какие-то китайцы, но не продали".

Виктор Леоненко заявил, что Динамо Киев заберут у братьев Суркисов и национализируют / Фото: Коллаж: Сегодня

Сам Леоненко на днях остался без работы эксперта на каналах "Футбол". Все из-за своего скандального интервью, в котором он заявил, что не осуждает российских спортсменов за молчание на фоне войны. Через несколько дней после интервью директор каналов "Футбол" Александр Денисов написал, что сотрудничество с Леоненко прекращено.

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Чем будет заниматься Виктор Леоненко?"Я точно не пропаду. Буду думать. Не удивлюсь, если мне уже сейчас начнут звонить насчет работы. На телевидение пока не хочу. Скорее всего, я буду консультантом в клубе, и, думаю, что не в одном", – сказал Леоненко в интервью Fanday.