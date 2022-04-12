Динамо национализируют – Леоненко

Бывший нападающий Динамо и футбольный эксперт Виктор Леоненко заявил о скорой национализации знаменитого клуба – его якобы заберут у братьев Суркисов

Виктор Леоненко заявил, что Динамо Киев заберут у братьев Суркисов и национализируют / Фото: Коллаж: Сегодня

Киевское Динамо в ближайшее время может стать государственным клубом. Такую новость, комментируя свое увольнение с каналов "Футбол", сообщил легендарный в прошлом футболист команды Виктор Леоненко.

Лучший футболист Украины 1992-1994 годов так ответил на вопрос Fanday о своих отношениях с братьями Суркисами:

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"Всегда были хорошие, хотя я на них должен быть обижен. Но обидеть меня нереально. Думаю, Динамо уже скоро у них заберут", – сказал Леоненко.

На уточняющий вопрос о том, что именно имеет в виду бывший футбольный эксперт "Футболов", Леоненко ответил коротко: "Национализируют". И добавил: "Ходят такие разговоры. Но это не точно".

Сканальное интервью

Виктор Леоненко на днях вляпался в скандал. Уроженец Тюмени принял участие в благотворительном матче в Киеве с военными, вместе с другими известными экс-футболистами. Участие в поединке также приняли Александр Алиев, Артем Милевский, Олег Саленко, Андрей Богданов, Евгений Коновалов.

После матча Леоненко дал интервью, заявив, что не осуждает российских спортсменов за молчание на фоне войны.

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"Не считаю, что спортсмены в чем-то виноваты. Что с нас взять? В России за слова можно сразу же в тюрягу сесть. Тут все понятно. Поэтому я спортсменов особенно и не осуждаю, потому что многие молчат из-за того, что можно получить срок. Мы – мирные люди".

Виктор Леоненко / Фото: Телеканал "Футбол"

Увольнение

Эти слова бывшего футболиста вызвали резонанс в сообществе, а сам Леоненко был уволен с телеканалов "Футбол", где работал экспертом.

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Об этом на своей странице в Instagram заявил директор каналов Александр Денисов.