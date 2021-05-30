Легкоатлетка-красавица в секси-шортиках выбирает лучшие кадры на сиреневом фоне

Привлекательная чемпионка Европы по прыжкам в длину Марина Бех засветилась в Турции с необычным пейзажем и поинтересовалась мнением поклонников

Марина Бех-Романчук / Фото: Instagram

Одна из самых знаменитых украинских спортсменок в мире Марина Бех-Романчук щедро делится красивыми кадрами в соцсетях. Легкоатлетка умеет совмещать успехи на стадионах и деятельность модели. На этот раз девушка на своей страничке в Instagram показала несколько фотографий из турецкого Белека, где она проводила тренировочный сбор.

На днях самая сексуальная спортивная пара Украины разбежалась. Кто чем занялся.

Марина в жизнерадостном белом наряде сделала фото на фоне цветущего дерева в сиреневых тонах. Красавица короткими шортиками подчеркнула свои длинные ноги и спросила у фолловеров, какой именно кадр им больше по душе.

"Нереальные фотки", "Wowwww!", "Очень красивая", "Pretty", – восторженно пишут спортсменке комплементы в комментариях. Она же тем временем взяла небольшую паузу в подготовке к Олимпийским играм и отдыхает в Хмельницком в компании с мужем – пловцом Михаилом Романчуком.

Вашему вниманию – захватывающее видео Марины Бех-Романчук.

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