Самая сексуальная спортивная пара Украины разбежалась. Кто чем занялся

Легкоатлетка Марина Бех принялась разбирать вещи, а ее муж-пловец Михаил Романчук после завоевания двух золотых медалей отдыхает на балконе

Марина Бех-Романчук и ее муж / Фото: Instagram

Знаменитая прыгунья в длину Марина Бех-Романчук поделилась в сетях буднями семейной жизни. Сегодня девушка показала, как добралась домой в Хмельницкий с мужем Михаилом Романчуком и чем занялась в семейном кругу. На днях Романчук стал двукратным чемпионом Европы по плаванию.

Сначала Марина похвасталась на своей странице в Instagram наградами, которые супруг привез из Будапешта, где побеждал на дистанциях 800 и 1500 метров вольным стилем.

Медали Михаила Романчука с ЧЕ-2021

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А затем девушка с иронией пожаловалась, что вынуждена разбирать чемоданы, тогда как Михаил наслаждается жизнью на свежем воздухе.

Марина Бех принимает мужа дома

Впрочем, думается, легкоатлетка была не против, чтобы парень расслабился после напряженных выступлений в Венгрии. Напомним, в этом году Бех-Романчук также выиграла чемпионат Европы в прыжках в длину в Польше.

Вашему вниманию – Марина Бех-Романчук в эротическом белье на коленях у мужа.

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