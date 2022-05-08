Легкоатлетические успехи Украины на экваторе Земли. Две дисциплины – три медали

Украинцы завоевали три медали в Найроби / Фото: Коллаж: Сегодня

Престижный турнир серии World Athletics Continental Tour Gold проходил в Найроби.

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В секторе для метания молота свои амбиции снова показал молодой украинец Михайил Кохан. Его лучшая попытка зафиксирована на отметке 77,80 метра. Данный результат позволил Кохану завоевать серебряную медаль соревнований. Опередить украинца смог только действующий олимпийский чемпион в этой легкоатлетической дисциплине поляк Войцех Новицки.

Двойным успехом украинок завершились соревнования среди женщин в секторе для прыжков в высоту. Отсутствие трех лучших представительниц данной дисциплины, в том числе и Ярославы Магучих, которая стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту в закрытых помещениях, не дало повода списывать украинских спортсменок со счетов.

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Оксана Окунева показала лучший результат соревнований прыгнув на 1,91 метра, но добыть золото не смогла. Соперница также взяла эту высоту, но потратила на это меньше попыток. У Окуневой серебро. Третье место заняла еще одна украинка Екатерина Табашник, которая взяла высоту 1,89 м.

Многие украинские спортсмены продолжают заявлять о себе и нашей свободной стране на международных соревнования. Другие атлеты выбрали путь защищать Родину. Легкоатлет Александр Сербинов отдал свою жизни на фронте за свободу граждан Украины.