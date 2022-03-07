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Легионерам разрешили покинуть чемпионат Украины: названы условия

Любомир Луканюк
7 марта, 22:20
Иностранные футболисты, которые выступали в украинском первенстве, до 7 апреля имеют право трудоустроиться в любой команде мира

Легионерам разрешили уйти / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Международная федерация футбола позволила иностранным игрокам и тренерам приостановить контракты с украинскими клубами в одностороннем порядке.

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Приостановление договора будет означать, что игрок или тренер находится "без контракта" до 30 июня 2022 года и может заключить соглашение с другим клубом без санкций со стороны ФИФА.

Приостановившие с украинскими клубами контракты иностранные футболисты должны найти себе новые команды до 7 апреля.

При этом в одну команду могут перейти не более двух игроков из украинского клуба.

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Напомним, что ранее легендарный футболист поставил на место Лаврова: послал вслед за российским кораблем.