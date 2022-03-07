Легіонерам дозволили залишити чемпіонат України: названі умови

Легіонерам дозволили піти / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Міжнародна федерація футболу дозволила іноземним гравцям та тренерам призупинити контракти з українськими клубами в односторонньому порядку.

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Призупинення договору означатиме, що гравець чи тренер перебуває "без контракту" до 30 червня 2022 року та може укласти угоду з іншим клубом без санкцій з боку ФІФА.

Закордонні футболісти, які призупинили з українськими клубами контракти, повинні знайти собі нові команди до 7 квітня.

При цьому до однієї команди можуть перейти не більше двох гравців із українського клубу.

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Нагадаємо, що раніше легендарний футболіст поставив на місце Лаврова: послав слідом за російським кораблем.