Легенды никто не развеивает! Тренер Черноморца сомневается в эффективности вакцинации

Тренер "моряков" Юрий Мороз / Фото: Официальный сайт ФК "Черноморец"

Сегодня 11-й тур украинской Премьер-лиги завершится матчем в Одессе. Черноморец играет с Вересом.

И с сегодняшнего дня в Одесской области начинает действовать красный уровень эпидемической опасности из-зи COVID-19.

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Своим мнением о вакцинации поделился главный тренер "моряков" Юрий Мороз.

"Все ли футболисты вакцинированы? Нет, не все. Тут дело вот в чем. Некоторые ребята смотрят на это с опаской, ведь много бытует разных легенд. Никто же ничего не развеивает. Это как на Привозе: одни люди говорят, что не нужно вакцинироваться, а другие – что это необходимо. Выбор зависит уже от самого человека.

Тренерский штаб? Нет. Пока в раздумьях. Понимаю, что делать вакцинацию надо, однако все это нужно хорошо взвесить", – цитирует Мороза Meta-ratings.com.ua.

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Напомним, что Черноморец находится в нижней части турнирной таблицы чемпионата Украины.