17 октября 14:00
Минай 0
Десна 0
17 октября 19:30
Александрия 1
Ворскла 2
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
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ПСЖ --
Лейпциг --
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Порту --
Милан --
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Атлетико --
Ливерпуль --
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Аякс --
Боруссия Д --
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Шериф --
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Шахтер --
Реал --
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Вольфсбург --
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Легенды никто не развеивает! Тренер Черноморца сомневается в эффективности вакцинации

Андрей Трофимов
18 октября, 19:57
Наставник одесского Черноморца Юрий Мороз признался, что пока не привился от COVID-19. Против вакцинации и некоторые футболисты клуба

Тренер "моряков" Юрий Мороз / Фото: Официальный сайт ФК "Черноморец"

Сегодня 11-й тур украинской Премьер-лиги завершится матчем в Одессе. Черноморец играет с Вересом.

И с сегодняшнего дня в Одесской области начинает действовать красный уровень эпидемической опасности из-зи COVID-19.

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Своим мнением о вакцинации поделился главный тренер "моряков" Юрий Мороз.

"Все ли футболисты вакцинированы? Нет, не все. Тут дело вот в чем. Некоторые ребята смотрят на это с опаской, ведь много бытует разных легенд. Никто же ничего не развеивает. Это как на Привозе: одни люди говорят, что не нужно вакцинироваться, а другие – что это необходимо. Выбор зависит уже от самого человека.

Тренерский штаб? Нет. Пока в раздумьях. Понимаю, что делать вакцинацию надо, однако все это нужно хорошо взвесить", – цитирует Мороза Meta-ratings.com.ua.

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Напомним, что Черноморец находится в нижней части турнирной таблицы чемпионата Украины.

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