Легенду UFC вырубили ударом колена в голову

Сенсационно завершился турнир по смешанным единоборствам, который прошел под патронатом One Championship в Сингапуре. Бывший чемпион UFC в самой легкой весовой категории Деметриус Джонсон был нокаутирован впервые в жизни.

Тем временем звезда боев в клетке очаровала мужа снимком без нижнего белья.

Обидчиком 34-летнего американца в главном бою вечера стал бразилец Адриано Мораес. Сначала он послал Джонсона в нокдаун ударом рукою, а затем нокаутировал коленом. Подобное разрешено в этой версии единоборств. Смотрите, как это случилось.

Радости Мораеса не было предела. От восторга он тут же "полез на стенку" и сделал сальто.

Впрочем, Деметриус не держал зла на Адриано, и после поединка бойцы по-дружески обнялись.

Ранее Джонсон 11 раз защищал свой титул чемпиона, а уступал лишь по решению судей. Мораес же продолжает носить титул лучшего бойца промоушена One Championship.

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Смотрите, как боец UFC Стивен Томпсон занимался аэробикой:

Аэробика от бойца UFC Стивена Томпсона Видео: Instagram