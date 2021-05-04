Легенду Барселоны, которого звали тренировать Месси, выгоняют из Катара

Руководство катарского Аль-Садда недовольно выступлением команды в Лиге чемпионов под руководством Хави и попрощается с ним, как только истечет срок соглашения

Хави / Фото: Reuters

Легендарный футболист Хави по истечении контракта покинет пост главного тренера катарского Аль-Садда. Руководство клуба недовольно выступлением команды в азиатской Лиге чемпионов, где клуб не смог пробиться в плей-офф, поэтому не намерены продлевать с ним соглашение, которое истекает этим летом.

Шейхов даже не устроили золотые медали чемпионата Катара, которые подопечные Хави завоевали за четыре тура до финиша сезона. При этом, ранее Хави принес Аль-Садду две победы в Кубке наследного принца Катара, а также завоевал Кубок шейха Яссима. сообщает Sport.es.

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Напомним, что некоторое время назад руководство Барселоны уговаривало Хави возглавить каталонский клуб, однако знаменитый испанец не спешил возвращаться в Испанию, пока Барсой руководил Хосеп Мария Бартомеу. Он ушел в отставку в октябре прошлого года.