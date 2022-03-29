Легендарный Майк Тайсон воодушевлен мужеством братьев Кличко

Благотворительный бой легендарных ветеранов – Майк Тайсон не против снова выйти в ринг, чтобы собрать финансовую помощь Украине.

Своим соперником американец видит Владимира Кличко, который вместе с братом Виталием продолжают оборонять столицу.

Именно факт борьбы братьев Кличко против российского вторжения и поразил Майка Тайсона, которые в шоке от происходящего в Украине. Этим легенда мирового бокса поделился в эфире FoxBusiness.

Я знаю братьев Кличко, ведь мы знакомы друг с другом, но в последнее время у меня не было контакта с ними. История Украины доказывает, что украинцы – сильные люди, которые с незапамятных времен имеют дело с россиянами. С кем он сражались? С россиянами. Сначала это была бизнес-война, ведь Россия финансировала Украину. Но поскольку теперь в это втянуто много людей, это превратилось в войну человечества.

Я думаю, нам нужно больше, чем благотворительный поединок. Нужно отнестись к этому очень серьезно. Сейчас они делают самую важную работу. Они находятся на передовой. Нельзя сделать что-то более благотворительное, чем это.