Легендарный футболист закрутил роман с девушкой умершего сына

Михаэль и София скрывают свои отношения / Фото: Коллаж: Сегодня

Знаменитый защитник сборной Германии, Баварии и Челси Михаэль Баллак ранее называл братьев Кличко своими охранниками. А сейчас попал в довольно пикантную ситуацию.

Британские таблоиды пишут, что у 45-летнего футболиста роман с 21-летней моделью Софией Шнайдерхан.

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Все бы ничего, но еще в прошлом году девушка встречалась с сыном Баллака. В августе 2021 года в Португалии Эмилио катался на квадроцикле и погиб.

Михаэль Баллак со своим сыном Эмилио / Фото: Инстаграм

Как пишет DailyMail, Михаэля и Софию часто видели вдвоем вместе. Пара не только прогуливалась, но и целовалась.

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Михаэль Баллак выигрывал чемпионат Германии (Кайзерслаутерн, Бавария), чемпионат Англии (Челси). Дважды играл в финале Лиги чемпионов. Со сборной Германии выигрывал серебро ЧМ-2022, бронзу ЧМ-2006, серебро Евро-2008.

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