Легендарный футболист оставил автограф на груди девушки

Автограф от обладателя "Золотого мяча"
Знаменитый бразильский футболист Роналдиньо не смог отказать фанатке в просьбе дать ей автограф. Но поскольку у девушки под рукой не оказалось блокнота, она попросила звезду расписаться на ее груди.
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41-летний футболист не растерялся и маркером оставил автограф на топике поклонницы.
Напомним, что Роналдиньо вместе со сборной Бразилии становился чемпионом мира в 2002 году. А 2005-м, как лучший футболист получил "Золотой мяч".
За свою карьеру Роналдиньо выступал за ПСЖ, Милан, Барселону. В январе 2018 года ушел из футбола и попал в неприятную историю. Футболист вместе со своим братом Роберто де Ассисом провел в заключении 171 день за въезд в Парагвай по поддельным документам.
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