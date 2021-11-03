Легендарная теннисистка обвинила бывшего вице-премьера Китая в сексуальном насилии

Шуай Пэн / Фото: Associated Press

Двукратная чемпионка турниров "Большого шлема" в парных разрядах Шуай Пэн обвинила в сексуальном насилии бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли.

Ранее мы писали, что лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина рассталась с тренером после провального сезона.

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2 сентября Пэн сделала заявление на своей официальной странице в китайской соцсети Weibo, но вскоре пост был удален, сообщает New York Times. После этого был заблокирован поиск по ее имени и по слову "теннис".

В посте Пэн рассказала, что чиновник напал на нее более 10 лет назад, еще во время его службы в Комитете КПК в Тяньцзине, и они долгое время не виделись. Около трех лет назад, уже когда Чжан вышел в отставку, он пригласил Пэн поиграть в теннис с ним и его женой, а затем — на обед у них дома. Там он вновь заставил Пэн заняться с ним сексом. В итоге Пэн согласилась на роман с Чжаном, который продолжался до недавнего времени.

В посте Пэн признает, что не сможет представить доказательства обвинений.

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Пэн завершила карьеру в 2018 году. Она дважды за карьеру выигрывала турниры "Большого шлема" в парном разряде и выиграла 25 турниров WTA. Она была первой ракеткой мира в парном разряде в феврале 2014 года, дважды завершала год в топ-5 рейтинга.