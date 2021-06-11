Легенда возвращается! Олимпийская чемпионка из Украины снова меняет страну

Осенью 2019 года Алена Савченко стала мамой / Фото: Instagram

Украинская фигуристка Алена Савченко, которая стала олимпийской чемпионкой в 2008 году под флагом Германии с Бруно Массо, в конце апреля объявила о завершении карьеры. А сегодня стало известно, что Алена третий раз в своей карьере поменяет спортивное гражданство. 37-летняя фигуристка будет выступать за США!

Читайте также: Олимпийская чемпионка Алена Савченко: "В этой медали и часть Украины"

"Я очень рада следующему этапу моей карьеры и благодарна федерациям стран за то, что они сделали этот шаг возможным. С убеждением, энтузиазмом и целеустремленностью я верю, что можно ставить цели и достигать их на каждом этапе жизни и карьеры. С нетерпением жду захватывающего будущего в США", – заявила Алена.

"Мы не хотим бросать камни на пути Алены Савченко после всего, что она сделала для немецкого фигурного катания, и желаем ей всего наилучшего в новой главе жизни. Если она решит однажды вернуться, наши двери всегда открыты для нее", – прокомментировала ситуацию представитель федерации Клаудиа Пфайфер.

Реклама

Алена Савченко начала заниматься парным катанием в 13 лет. Ее первым партнером был Дмитрий Боенко, пара участвовала в юниорском чемпионате мира (1998). Затем каталась со Станиславом Морозовым, с которым была чемпионкой мира среди юниоров (2000), двукратной чемпионкой Украины (2000, 2001) и участницей Олимпийских игр (2002). После травмы Морозова начала поиск нового партнера.

Алена переехала в Германию, где встала в пару с Робином Шолковы. За одиннадцать совместных сезонов они стали двукратными бронзовыми призерами Олимпийских игр (2010, 2014), пятикратными чемпионами мира (2008, 2009, 2011, 2012, 2014), четырехкратными чемпионами Европы (2007-2009, 2011). После завершения Шолковы карьеры Савченко продолжила кататься. Вместе с Бруно Массо они выиграли чемпионат мира и Олимпийские игры. Кто будет новым партнером Алены, пока неизвестно.