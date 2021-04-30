Олимпийская чемпионка из Украины завершила карьеру из-за пандемии

Украинская фигуристка Алена Савченко, которая стала олимпийской чемпионкой 2008 года под флагом Германии с Бруно Массо, объявила об окончательном завершении их карьеры. Пара приняла решение не возобновлять выступления. В последний раз Савченко и Массо участвовали в официальных соревнованиях весной 2018 года.

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"Мы с Бруно решили не возвращаться к соревнованиям. Это было чрезвычайно трудное решение, и я все еще борюсь с собой. Мне очень нравится адреналин соревнований, когда я довожу себя до предела и ежедневно тренируюсь. Я лично надеялась продолжить нашу карьеру, но, к сожалению, не достает некоторых частей команды!

Вдобавок нынешняя пандемия все немного усложнила. Каждый день – это новый вызов, новые возможности и новые шансы. Спасибо всем за вашу постоянную поддержку на протяжении всей нашей совместной карьеры. Большое спасибо Немецкой федерации фигурного катания, тренерам, физиотерапевтам, врачам и всем нашим невероятным болельщикам, друзьям и семье!" – написала Савченко в Instagram.

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Напомним, уроженка украинского Обухова Алена Савченко выступает за Германию с 2004 года. В 2018 году она выиграла "золото" Олимпийских игр в Пхенчхане и чемпионата мира в Милане в дуэте с Бруно Массо. А с 2004 по 2014 год Алена выступала в паре с Робином Шолковы. Они стали двукратными бронзовыми призерами Олимпийских игр, пятикратными чемпионами мира и четырехкратными чемпионами Европы.