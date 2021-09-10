Легенда Шахтера продолжит карьеру в Греции. Это будет амбициозный проект

Дмитрий Чигринский в новом клубе

Бывший защитник сборной Украины и донецкого Шахтера Дмитрий Чигринский нашел себе новый клуб. Футболист подписал контракт с Ионикосом.

Два месяца Чигринский находился в статусе свободного агента. Были слухи, что он может завершить карьеру.

"Дима Чигринский остается в Греции. ФК Ионикос – амбициозный проект с большими традициями. Важно быть там, где тебя ждут и хотят. Димитрис продолжаем играть, радовать болельщиков и получать кайф от футбола", – объявил о трансфере агент футболиста Александр Панков.

В июне греческий АЕК заявил об уходе Чигринского. Он выступал за клуб с лета 2016 года. За это время Чигринский сыграл в 126 матчах и забил 5 голов. Становился чемпионом Греции в 2018 году.

Дмитрий Чигринский родился 7 ноября 1986 года в Изяславе Хмельницкой области. Занимался футболом во львовском училище физической культуры, а в 16 лет перешел в Шахтер. За "горняков" выступал с 2002 по 2015 год с перерывами – на аренду в запорожский Металлург и полноценный сезон в Барселоне. Затем год отыграл в Днепре, а оттуда уехал в АЕК.

С Шахтером шесть раз становился чемпионом Украины, побеждал в Кубке УЕФА. С Барселоной выигрывал чемпионат Испании и клубный чемпионат мира.