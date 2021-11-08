Легенда сборной Нидерландов эмоционально попрощался с футболом

Арьен Роббен. Фото: fcgroningen.nl

37-летний Роббен эмоционально попрощался с болельщиками на матче 12-го тура чемпионата Нидерландов между Гронингеном и Ваалвейком.

Ранее мы писали, что бразильский легионер попрощался с Шахтером.

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Легендарный нидерландец объявил о своем уходе из футбола во второй раз. Однако он неожиданно вернулся на поле в 2020 году, надев футболку Гронингена, где он начал свою профессиональную карьеру футболиста 20 лет назад.

Отметим, что различные травмы не позволили ему сыграть более семи матчей за Гронинген в после возвращения в прошлом сезоне.

В своей карьере, помимо Гронингена, Роббен также играл за ПСВ, Челси, Реал Баварию, а за национальную команду Нидерландов сыграл 96 игр, включая финал чемпионата мира.