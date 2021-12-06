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Легенда Металлиста схлопотал четырехлетнюю дисквалификацию

Александр Трикиша
6 декабря, 16:40
Знаменитый бывший нападающий харьковского металлиста Жажа Коэльо, скорее всего, досрочно завершит профессиональную карьеру. 34-летний футболист отстранен от выступления на четыре года

Жажа Коэльо / Фото: Getty Images

Бразильский форвард попался на употреблении допинга в матче азиатской Лиги чемпионов, где он выступал в составе Чианграй Юнайтед.

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После поединка против Мельбурн Виктори Жажа был вызван на прохождение обязательного допинг теста, по итогам которого в анализах игрока обнаружили запрещенные препараты.

Жажа Коэльо / Фото: Getty Images

Как сообщает Азиатская футбольная Конфедерации, Жажа получил четырехлетнюю дисквалификацию, которая распространяется на внутренние, международные, товарищеские и официальные матчи.

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Таким образом, Жажа не сможет переехать в другой чемпионат и играть там, а возвращаться в игру в 38 лет будет очень тяжело. Отметим, что бразилец покинул Чианграй Юнайтед еще в январе 2021 года и с тех пор остается без клуба.

Жажа запомнился украинским болельщикам своим выступлением в Металлисте. За один из самых известных своих голов Жажа получил от президента клуба Александра Ярославского бонус в 100 тысяч долларов.

А бывший одноклубник бразильца Эдмар рассказывал, что Жажа был дойной коровой для инспекторов.

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Жажа ушел – гаишники расплакались / Фото: Getty Images