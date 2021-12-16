Легенда бокса победил пятерых за одну ночь: Кличко хочет побить его рекорд

Мухаммед Али и Джордж Форман во время легендарного боя / Фото: Getty Images

В октябре 1974 года Мухаммед Али и Джордж Форман встретились в одном из самых легендарных поединков в истории бокса, известном как "Грохот в джунглях".

Форман, на семь лет младше Али, ехал в Заир в статусе чемпиона и фаворита боя, но неожиданно был нокаутирован в восьмом раунде.

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Это поражение стало первым для Формана в профессиональной карьере, чему боксер очень расстроился.

Джордж пытался оправдать свое поражение и всячески обвинял в этом Али. Пошли теории заговора об истощении организма, быстром отсчете рефери после нокдануа и даже заявил, что вода была отравлена.

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Джордж Форман на ринге / Фото: Getty Images

А затем Форман решил доказать свою выносливость и силу, устроив боксерский марафон. Спустя шесть месяцев в Торонто Форман провел пять поединков за один вечер и все выиграл!

Форман хотел доказать Али, что он по-прежнему лучший боец, несмотря на поражение в Заире.

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Мухаммед посетил действие и какое-то время наблюдал за шоу, сидя возле ринга, но, судя по всему, зрелище не произвело на него впечатления, ведь реванша между боксерами так и не произошло, пишет sportscasting.com.

Мухаммед Али. Фото Dutch National Archives

В 1977 году Форман повесил перчатки на гвоздь и ушел из спорта на 10 лет, но нищета и долги вынудили его вернуться на ринг.

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Возвращение на боксерский олимп получилось тернистым, но все же своего Джордж добился в 1994 году, когда стал самым возрастным чемпионом мира в супертяжелом весе. Именно этот рекорд не дает покоя Владимиру Кличко.

"Доктор Стальной Молот" снова в деле / Фото: Instagram

"Это не возвращение, чтобы вернуться и сломать кому-то челюсть. Это возвращение, чтобы побить рекорд", – уже не раз заявлял Кличко-младший.

Впрочем, в недавнем интервью Кличко отметил, что Форман установил рекорд в 45 лет и 10 месяцев. Владимиру сейчас 45, поэтому украинец считает, что пока рано возвращаться на ринг.