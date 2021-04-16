Легенда бокса будет избивать женщин в клетке ради своего величия

Абсолютная чемпионка мира по боксу Кларисса Шилдс дебютирует в смешанных единоборствах 10 июня в поединке против Бритни Элкин

Двукратная олимпийская чемпионка и чемпионка мира в трех весовых категориях Кларисса Шилдс меняет бокс на смешанные единоборства. Шилдс проведет свой дебютный поединок в ММА 10 июня. Ее соперницей станет Бритни Элкин. Ранее Шилдс вызвала на бой скандального блогера.

"Я очень рада возможности закрепить свою репутацию величайшей женщины всех времен, – сказала Шилдс. – С нетерпением жду того, как впервые выйду в клетку и покажу, что я никогда не отступаю перед вызовами. Я показала, что я лучший боксер в мире и я намерена сделать то же самое и в смешанных единоборствах".

Кларисса Шилдс – чемпионка мира в 1-й средней, в средней и 2-й средней весовых категориях. Абсолютная чемпионка мира в 1-й средней (2021 – н.в.) и средней (2019—2020) весовых категориях. На профи-ринге провела 11 боев и все выиграла.

Двукратная олимпийская чемпионка (2012, 2016). Первая американская олимпийская чемпионка в боксе. Первая обладательница Кубка Вэла Баркера среди женщин (2016). Двукратная чемпионка мира (2014, 2016). Чемпионка Панамериканских игр (2015).

У Бритни Элкин в послужном списке 9 боев в ММА – 3 победы и 6 поражений.

Отметим, что 5 июня в Лас-Вегасе украинке Марине Мороз предстоит встретиться с Манон Фиоро по прозвищу "Зверь". У француженки шесть побед и одно поражение в официальных боях. В активе украинки – 10 побед при трех поражениях.