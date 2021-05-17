Леди-байк! Сексуальная украинка из MMA оседлала мотоцикл и помчалась по легендарной трассе

Елена Овчинникова готовится в Америке к своему следующему бою в смешанных единоборствах, но львовянка нашла время, чтобы осуществить свою мечту

Елена Овчинникова без ума от своего мотоцикла / Фото: Instagram

Украинский боец смешанных единоборств Елена Овчинникова, до карантина выступавшая в промоушене Bellator, готовится к своему следующему бою в США. А между тренировками Елена смогла частично осуществить свою мечту. Спортсменка любит мотоциклы и, наконец-то, проехалась на байке по легендарной трассе.

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"Уже несколько лет мечтала проехать по легендарной Route 66 на мотоцикле. Это мечта многих байкеров... Наконец-то осуществилось! Но моя мечта сбылась еще не на 100%. Я хочу проехать по этой трассе не одна, из города в город, останавливаясь в известных местах. Уверена, что скоро так и будет! Верьте в мечту – нет ничего не возможного!", – написала Елена в Instagram

"Леди-байк", "Фото – огонь!", – писали фоловеры спортсменки. "Костюм супер", – оценили внешний вид украинки, которая для поездки выбрала черный топ и облегающие штаны.

Напомним, что Овчинникова является чемпионкой Европы по смешанным боевым искусствам, а также чемпионка мира по кикбоксингу и тайскому боксу. В MMA украинка провела 19 боев, в которых одержала 13 побед и 6 раз проиграла.

Ранее украинская звезда боев в клетке прикрылась двумя цветками в бассейне.

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