Курьез в гонке электрокаров: лидер разрядился перед финишем

На финише гонки Формулы Е в Валенсии у лидера пелотона разрядился болид. В итоге он финишировал седьмым, а победу одержал Ник де Врис

/ Фото: Twitter

Финиш Гран-при Валенсии в Формуле Е (класс автогонок на электромобилях) ознаменовался невероятным событием. У лидера гонки Антонио Феликса да Кошты на последнем круге… разрядился болид!

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Гонка в дождевую погоду сопровождалась несколькими авариями, поэтому на трассу частенько выезжала машина безопасности. Из-за постоянных пауз команды неправильно рассчитали расход энергии и практически все болиды разрядились на последнем круге.

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Больше всех повезло пилоту Мерседеса Нику де Врису, который каким-то чудом сохранил заряд и вырвался в лидеры. Сам же да Кошта откатился на седьмую строчку.

Также мы писали, что гонщица попала в жуткую аварию на старте новой серии гонок на электромобилях. Автомобиль сделал пять оборотов, прежде чем упал на крышу.