12 января 21:00 Онлайн
Барселона --
Реал --
12 января 21:45
Тоттенхэм --
Челси --
12 января 22:00
Интер --
Ювентус --
13 января 21:00 Онлайн
Атлетико --
Атлетик --
13 января 21:45
Ливерпуль --
Арсенал --
13 января 22:00 Онлайн
Милан --
Дженоа --
14 января 15:00 Онлайн
Сенегал --
Гвинея --
15 января 14:30 Онлайн
Манчестер Сити --
Челси --
16 января 16:00 Онлайн
Ливерпуль --
Брентфорд --
16 января 18:30 Онлайн
Тоттенхэм --
Арсенал --
16 января 21:45 Онлайн
Аталанта --
Интер --
18 января 22:00 Онлайн
Брайтон --
Челси --
19 января 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенхэм --
19 января 22:00 Онлайн
Брентфорд --
Манчестер Юнайтед --
19 января 22:30 Онлайн
Валенсия --
Севилья --
20 января 18:00 Онлайн
Кот-Д'Ивуар --
Алжир --
20 января 21:45 Онлайн
Арсенал --
Ливерпуль --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Куда спешил арбитр? Грандиозный скандал на Кубке Африки

Сергей Шаховец
12 января, 19:02
Замбийский судья дважды досрочно давал финальный свисток в матче Тунис – Мали

Тренер сборной Туниса очень разозлился на арбитра матча / Фото: Reuters

Поединок первого тура группового этапа Кубка Африки между сборными Туниса и Мали был под угрозой срыва. Неподалеку от базы, где готовились к матчу футболисты сборной Мали, произошла перестрелка между правительственными войсками и повстанцами.

Но на этом злоключения этого поединка не закончились. На 85-й минуте встречи замбийский арбитр встречи Сиказве дал финальный свисток.

Реклама

Ассистенты арбитра быстро поправили своего колегу и матч продолжился. Но, видимо, арбитр явно куда-то спешил, поскольку за 15 секунд до истечения основных 90 минут дал второй финальный свисток. При этом рефери не добавил ни минуты компенсированного времени.

Сразу после финального свистка к арбитру подбежал тренерский штаб сборной Туниса, но Сиказве не изменил своего решения.

Реклама

Остается только догадываться, чем было вызвана такая спешка судьи матча, в котором сборная Мали переиграла Тунис со счетом 1:0.

Добавим, что не согласная с таким судейством сборная Туниса будет протестовать с требованием переиграть матч.

Реклама

Ранее мы писали, что игрок Кабо-Верде приглашение в сборную принял за спам. Роберто Лопес игнорировал письма тренера из-за незнания португальского языка.