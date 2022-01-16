Кубок мира по биатлону в Рупольдинге: во сколько и где смотреть гонки преследования

Дмитрий Пидручный / Фото: Getty Images

В воскресенье, 16 января, в немецком Рупольдинге завершится шестой этап Кубка мира. Вчера украинские биатлонисты реально претендовали на медаль в мужской эстафете, но в итоге финишировали на 6-м месте.

В заключительный день соревнований на "Химгау-Арене" пройдут две гонки – персьюты у женщин и мужчин.

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Женская гонка преследования начнется в 13:45 по киевскому времени. В прямом эфире гонку покажут UA:Перший и Евроспорт.

Украину в этой гонке представят три биатлонистки, которые будут стартовать под следующими номерами с отставанием от лидера:

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37. Юлия Джима +1:46

41. Ирина Петренко +1:57

47. Валя Семеренко +2:04

Юлия Джима / Фото: Kevin Voigt/DeFodi

Мужской персьют начнется в 15:45 по киевскому времени. В прямом эфире гонку покажут UA:Перший и Евроспорт.

От Украины в гонку квалифицировались четыре учасника:

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7. Дмитрий Пидручный +0:47

17. Богдан Цымбал +1:02

22. Артем Прима +1:07

26. Антон Дудченко +1:15

Богдан Цымбал / Фото: Getty Images

Ранее мы сообщали, что наставник женской сборной по биатлону Урош Велепец ищет варианты для усиления биатлонной сборной. Окончательный состав сборной наставник "желто-синих" определит после седьмого этапа Кубка мира в Антхольц-Антерсельве, который состоится с 20 по 23 января.