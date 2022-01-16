15 января 14:30 Онлайн
Манчестер Сити 1
Челси 0
15 января 19:30 Онлайн
Астон Вилла 2
Манчестер Юнайтед 2
16 января 16:00 Онлайн
Ливерпуль --
Брентфорд --
16 января 20:30 Онлайн
Атлетик --
Реал --
16 января 21:45 Онлайн
Аталанта --
Интер --
18 января 22:00 Онлайн
Брайтон --
Челси --
19 января 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенхэм --
19 января 22:00 Онлайн
Брентфорд --
Манчестер Юнайтед --
19 января 22:30 Онлайн
Валенсия --
Севилья --
20 января 18:00 Онлайн
Кот-Д'Ивуар --
Алжир --
20 января 21:45 Онлайн
Арсенал --
Ливерпуль --
22 января 17:00 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вест Хэм --
22 января 21:45 Онлайн
Лацио --
Аталанта --
22 января 22:00 Онлайн
Атлетико --
Валенсия --
23 января 18:30 Онлайн
Челси --
Тоттенхэм --
23 января 21:45 Онлайн
Милан --
Ювентус --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости биатлона

Кубок мира по биатлону в Рупольдинге: во сколько и где смотреть гонки преследования

Сергей Шаховец
16 января, 08:40
Сегодня в Рупольдинге последний день шестого этапа Кубка мира по биатлону. В программе соревнований женская и мужская гонки преследования

Дмитрий Пидручный / Фото: Getty Images

В воскресенье, 16 января, в немецком Рупольдинге завершится шестой этап Кубка мира. Вчера украинские биатлонисты реально претендовали на медаль в мужской эстафете, но в итоге финишировали на 6-м месте.

В заключительный день соревнований на "Химгау-Арене" пройдут две гонки – персьюты у женщин и мужчин.

Реклама

Женская гонка преследования начнется в 13:45 по киевскому времени. В прямом эфире гонку покажут UA:Перший и Евроспорт.

Украину в этой гонке представят три биатлонистки, которые будут стартовать под следующими номерами с отставанием от лидера:

Реклама
  • 37. Юлия Джима +1:46
  • 41. Ирина Петренко +1:57
  • 47. Валя Семеренко +2:04

Юлия Джима / Фото: Kevin Voigt/DeFodi

Мужской персьют начнется в 15:45 по киевскому времени. В прямом эфире гонку покажут UA:Перший и Евроспорт.

От Украины в гонку квалифицировались четыре учасника:

Реклама
  • 7. Дмитрий Пидручный +0:47
  • 17. Богдан Цымбал +1:02
  • 22. Артем Прима +1:07
  • 26. Антон Дудченко +1:15

Богдан Цымбал / Фото: Getty Images

Ранее мы сообщали, что наставник женской сборной по биатлону Урош Велепец ищет варианты для усиления биатлонной сборной. Окончательный состав сборной наставник "желто-синих" определит после седьмого этапа Кубка мира в Антхольц-Антерсельве, который состоится с 20 по 23 января.

Урош Велепец недоволен результатами Ирины Петренко / Фото: Коллаж: Сегодня