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Кубок світу з біатлону в Рупольдингу: о котрій і де дивитись гонки переслідування

Сергій Шаховець
16 січня, 08:40
Сьогодні в Рупольдінгу останній день шостого етапу Кубка світу з біатлону. У програмі змагань жіночі та чоловічі гонки переслідування

Дмитро Підручний / Фото: Getty Images

У неділю, 16 січня, у німецькому Рупольдингу завершиться шостий етап Кубка світу. Вчора українські біатлоністи реально претендували на медаль у чоловічій естафеті, але зрештою фінішували на 6-му місці.

У заключний день змагань на "Хімгау-Арені" пройдуть дві гонки – персьюти у жінок та чоловіків.

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Жіноча гонка переслідування розпочнеться о 13:45 за київським часом. У прямому ефірі гонку покажуть UA:Перший та Євроспорт .

Україну в цій гонці представлять три біатлоністки, які стартуватимуть під наступними номерами з відставанням від лідера:

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  • 37. Юлія Джима +1:46
  • 41. Ірина Петренко +1:57
  • 47. Валя Семеренко +2:04

Юлія Джима / Фото: Kevin Voigt/DeFodi

Чоловічий персьют розпочнеться о 15:45 за київським часом. У прямому ефірі гонку покажуть UA:Перший та Євроспорт.

Від України в гонку кваліфікувалися чотири учасники:

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  • 7. Дмитро Підручний +0:47
  • 17. Богдан Цимбал +1:02
  • 22. Артем Прима +1:07
  • 26. Антон Дудченко +1:15

Богдан Цимбал / Фото: Getty Images

Раніше ми повідомляли, що наставник жіночої збірної з біатлону Урош Велепець шукає варіанти для посилення біатлонної збірної. Остаточний склад збірної наставник "жовто-синіх" визначить після сьомого етапу Кубка світу в Антгольці-Антерсельві, який відбудеться з 20 по 23 січня.

Урош Велепець незадоволений результатами Ірини Петренко / Фото: Колаж: Сьогодні