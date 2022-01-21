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Кубок мира по биатлону в Антхольце: во сколько и где смотреть женскую индивидуальную гонку

Сергей Шаховец
21 января, 12:17
Сегодня в итальянском Антхольце состоится индивидуальная женская гонка. В старт-листе гонки пять украинок, но участие троих под большим вопросом

Юлия Джима / Фото: Getty Images

В пятницу, 21 января, в итальянском Антхольце в рамках седьмого этапа Кубка мира состоится женская индивидуальная гонка. Вчера украинские биатлонисты провально выступили в самой дистанционной гонке сезона, не попав в зачетную зону.

Стадион в Антхольце / Фото: Getty Images

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Женская индивидуальная гонка на 15 километров начнется в 15:15 по киевскому времени. В прямом эфире гонку покажут UA:Перший и Евроспорт.

Состав сборной Украины претерпел существенных изменений. Несмотря на то, что в стартовом листе указаны пять украинок, на дистанцию точно выйдут только две из них.

Как информирует Суспильне Спорт, в индивидуальной гонке выйдут на старт Юлия Джима и Анастасия Меркушина. Участие в гонке Ирины Петренко под большим вопросом, а Елена Билосюк и Дарья Блашко пропустят соревнование.

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Анастасия Меркушина

Украинские биатлонистки выйдут на дистанцию под следующими номерами:

  • 22. Ирина Петренко
  • 52. Анастасия Меркушина
  • 55. Юлия Джима

Если Ирина Петренко не выйдет на старт, то Украина точно потеряет очки в зачете Кубка наций, так как туда учитываются результаты трех лучших спортсменок.

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Ранее мы сообщали, что украинская биатлонистка Дарья Блашко раскритиковала отбор в олимпийскую сборную. По мнению спортсменки, принципы отбора на Олимпиаду никем не контролируются.

Дарья Блашко не понимает принцип отбора на Олимпиаду / Фото: biathlon.com.ua

Напомним, седьмой этап Кубка мира по биатлону в Антхольце продлится до 23 января.

Программа 7-го этапа Кубка мира по биатлону. Антхольц-Антерсельва, Италия

  • 20 января, 15:15 – индивидуальная гонка, мужчины, 20 км
  • 21 января, 15:15 – индивидуальная гонка, женщины, 15 км
  • 22 января, 13:50 – масс-старт, мужчины, 15 км
  • 22 января, 16:00 – эстафета, женщины, 4х6 км
  • 23 января, 13:15 – эстафета, мужчины, 7,5 км
  • 23 января, 16:15 – масс-старт, женщины, 12,5 км