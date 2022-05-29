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Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
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Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
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Англия --
Италия --
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Кубок Лиги чемпионов с украинским флагом. Лунин посвятил победу Родине

Сергей Шаховец
29 мая, 08:35
Вратарь мадридского Реала Андрей Лунин стал третьим украинцем выигравшим Лигу чемпионов

Андрей Лунин сделал важный месседж всему миру / Фото: Коллаж: Сегодня

Королевский клуб в сумасшедшем матче стал 14-ти кратным обладателем самого престижного еврокубкового трофея. Финал Ливерпуль – Реал (0:1) точно войдет в историю мирового футбола.

В числе обладателей главного еврокубкового трофея оказался украинец Андрей Лунин. Он хоть и провел матч на скамейке запасных, но полноценный участник финала.

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Свою победу Андрей Лунин посвятил Украине. На церемонию празднования Андрей вышел с украинским флагом, который накинул на кубок Лиги чемпионов.

"Кубок чемпионов с украинским флагом. Сейчас важно, чтобы не забывали о нашей стране и о том, что происходит!!!

Надеюсь, этот момент и эта игра подарила украинцам улыбки", – написал в Instagram Андрей Лунин.

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После победы в Лиге чемпионов Лунин дал комментарий испанским СМИ, в котором подчеркнул значение этого события для украинцев.

"Для всех мадридистов – это сверхважный кубок. И кроме того, вы знаете... Для моей страны, для моих близких это тоже особый момент, который мы создали вместе и надеюсь, это подарило улыбку каждому", – сказал Лунин.

Отметим, что Андрей Лунин стал третьим украинцем, который выигрывал главный еврокубковый трофей. Ранее побед в Лиге чемпионов добивались Андрей Шевченко с Миланом в сезоне-2002/03 и Анатолий Тимощук с Баварией-2012/13.