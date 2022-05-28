Лунин – четвертый! Все украинские финалы Лиги чемпионов

Четвертым украинцем, который сыграет в финале Лиги чемпионов, будет Андрей Лунин из Реала. Сегодня матч против Ливерпуля

Шевченко, Зинченко, Лунин и Тимощук - представители Украины в финалах Лиги чемпионов / Фото: Коллаж: Сегодня

28 мая в пригороде Парижа будет сыгран финал Лиги чемпионов. Голкипер Андрей Лунин стал всего лишь четвертым украинцем, кто сыграет в главном матче турнира. Следите за онлайном финала ЛЧ Ливерпуль – Реал.

А мы расскажем обо всех финалах Лиги чемпионов с участием наших игроков.

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ЛЧ-2003. Милан – Ювентус – 0:0 (3:2, пен.)

Именно гол Андрея Шевченко в серии послематчевых пенальти принес Милану трофей.

ЛЧ-2005. Ливерпуль – Милан – 3:3 (3:2, пен.)

В том сумасшедшем матче, когда англичане отыграли три гола, как раз Шевченко не реализовал свой удар с 11 метров в серии.

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ЛЧ-2008. Манчестер Юнайтед – Челси – 1:1 (6:5, пен.)

Андрей Шевченко провел весь матч на скамейке запасных Челси.

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ЛЧ-2010. Интер – Бавария – 2:0

Анатолий Тимощук попал в заявку мюнхенского клуба, но на поле так и не появился.

ЛЧ-2012. Челси – Бавария – 1:1 (4:3, пен.)

На этот раз Тимощук отыграл все 120 минут, но трофей уехал в Лондон.

ЛЧ-2013. Бавария – Боруссия Д – 2:1

Анатолий Тимощук снова провел всю игру в запасе, но с третьей попытки получил медаль победителя Лиги чемпионов.

ЛЧ-2021. Манчестер Сити – Челси – 0:1

Александр Зинченко провел на поле 90 минут, но получил лишь серебряную медаль.