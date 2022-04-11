Кто за мир – все на Максимир! Динамо отправится в Хорватию для помощи Украине

Динамо проведет серию товарищеских матчей / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Военное вторжение России парализовало весь украинский футбол. Спортсмены остались без работы, поскольку чемпионат Украины взял паузу на неопределенный срок.

Тем временем, Динамо и Шахтер решили провести серию благотворительных поединков в Европе. Команды выехали за границу и возобновили тренировочный процесс.

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Первым соперником киевлян станет Легия, матч в Варшаве пройдет завтра. Также киевляне сыграют 26 апреля с дортмундской Боруссией. Также стал известен уже третий соперник Динамо.

Им станет клуб-тезка из Загреба. Поединок против местного Динамо пройдет 28 апреля в столице Хорватии на стадионе "Максимир". Старт встречи – 19:00 по киевскому времени.

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Также пока неофициально, но уже определились еще два соперника команды Луческу. 14 апреля Динамо должно сразиться с Галатасараем, а 20 апреля – со Стяуа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Артем Франков.

Напомним, что все средства будут направлены на помощь украинцам, которые пострадали от военной агрессии России. К слову, Шахтер уже провел первый благотворительный матч во время войны. Дончане уступили Олимпиакосу.