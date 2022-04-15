Кто сыграет в полуфинале Лиги Европы? Ярмоленко идет к трофею, вылет Малиновского, фиаско Барсы

Малиновский покидает Лигу Европы, Ярмоленко идет дальше / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня состоялись ответные поединки 1/4 финала Лиги Европы и Лиги Конференций. В некоторых из них принимали участие украинцы и выступили они неудачно.

Неудачно день сложился для Руслана Малиновского. Наш хавбек вышел на поле со старта, однако ничем не смог отличиться в битве с Лейпцигом. В итоге немцы забили дважды усилиями Нкунку и выбили Аталанту из еврокубка.

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А вот Андрей Ярмоленко еще сохраняет шансы на трофей. Его команда билась в гостях с Лионом и добыла уверенную победу со счетом 3:0. Правда, украинец вышел на поле лишь на 84 минуте и ничем особо не запомнился. Также на замену в составе Лиона вышел и арендованный у Шахтера Тете.

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Также в полуфинал пролез Рейнджерс, который сумел дожать Брагу, игравшую в меньшинстве, лишь в овертайме. А в четвертой игре случилась сенсация – Барселона умудрилась без шансов уступить дома Айнтрахту. Немцы забили трижды к середине второго тайма и дали каталонцам размочить Ракицкий спел гимн Украины в футболке Шахтерасчет в концовке.

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Результаты всех матчей 1/4 финала Лиги Европы:

Аталанта – Лейпциг 0:2 (первый матч – 1:1)

Барселона – Айнтрахт 2:3 (первый матч – 1:1)

Лион – Вест Хэм 0:3 (первый матч – 1:1)

Рейнджерс – Брага 3:1 (первый матч – 0:1)

В полуфинале Лейпциг сыграет с Рейнджерсом, а Вест Хэм будет противостоять Айнтрахту. Финал состоится 18 мая на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" в Севилье.

Что же касается Лиги Конференций, то тут обошлось без сенсаций. Рома сумела отыграть выездное поражение от Буде/Глимта, разгромив дома норвежцев. Прошел дальше и Лестер, добывший волевую победу над ПСВ.

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Марсель же не имел проблем с ПАОКом, а Фейеноорд дожал в гостях Славию. За чешскую команду играли двое украинцев – Тарас Качараба и Максим Таловеров.

Результаты всех матчей 1/4 финала Лиги Конференций:

ПАОК – Марсель 0:1 (первый матч – 1:2)

Рома – Буде/Глимт 4:0 (первый матч – 1:2)

ПСВ – Лестер 1:2 (первый матч – 0:0)

Славия – Фейеноорд 1:3 (первый матч – 3:3)

В 1/2 финала Лестер сойдется с Ромой, а Фейеноорд – с Марселем. Решающий матч первого розыгрыша Лиги Конференций пройдет 25 мая в Тиране.