Кто пришел убивать мой народ, тот ляжет первым. Селезнев готов воевать с рашистами

Евгений Селезнев / Фото: Официальный сайт ФК "Минай"

36-летний футболист, который в 2016 году выступал в российской Кубани, резко осудил действия рашистских захватчиков. Более того, Селезнев вместе со своим другом Ярославом Ракицким собирался вступить в тероборону Киева.

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"- Как Вы относитесь к Тимощуку и Ордецу, которые остались работать в России и не проявляют свою гражданскую позицию?

- Меня больше интересуют те люди, которые живут в Украине. Что я могу сказать о тех, кто остался в России? Я бы в такой ситуации никогда не остался в России, а о других судить не буду. Я отвечаю только сам за себя. Моя позиция одна – кто пришел убивать мой народ, тот ляжет первым.

Тимощука не волнует горе украинского народа / Фото: Instagram, Коллаж: Сегодня

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- Ваш друг Ярослав Ракицкий сразу после начала войны покинул Зенит и Россию. Общались с ним?

- Да. Ярик – чистый патриот. Он сразу сказал: Больше моей ноги в России не будет. А его все критиковали до этого. Я знал, что он никогда не предаст родину.

Ракицкий не стал молчать после обстрела Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

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- Ракицкий не говорил, где планирует продолжить карьеру?

- Не знаю. Он сейчас в Турции. Ярик хотел ехать со мной в Киев в тероборону, но я его отговорил. Если бы не ребенок, которому я очень нужен, не вопрос.

Если бы я находился во время начала войны в Киеве, то записался бы в тероборону. Я даже у Сани Усика спрашивал, как пробраться в Киев. Он сказал, что пока нет безопасных дорог и не стоит ехать", – сказал Селезнев в интервью fanday.net.

Рашистская агрессия сильно повлияла на украинских спортсменов. Например молодой футболист Мариуполя Родион Плакса пропал без вести. Игрока активно ищет футбольное сообщество во главе с агентом Александром Панковым.