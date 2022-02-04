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Камерун 0
Египет 0
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Реал 0
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Полесье --
Верес --
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Украина --
Россия --
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Брентфорд --
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Интер --
Милан --
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Лейпциг --
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Интер --
Ливерпуль --
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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Кто он такой! Только украинцы не похлопали россиянину на Олимпиаде

Андрей Трофимов
4 февраля, 11:36
Фигурист из РФ Марк Кодратюк не услышал аплодисментов от украинской делегации после своего выступления на Играх в Пекине

Кондратюк из РФ остался без украинских аплодисментов / Фото: Reuters, Спорт-Экспресс

Украинская делегация единственная из всех десяти сборных не стала хлопать после проката российского фигуриста Марка Кондратюка на командном турнире по фигурному катанию Олимпиады-2022 в Пекине.

Об этом сообщает Спорт-Экспресс.

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Онлайн-трансляция церемонии открытия Олимпиады-2022 в Пекине

Украинцы, находившиеся на трибуне для команд, восприняли выступление спортсмена из РФ без единой эмоции.

На фото – выступление Кондратюка и реакция Украины

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Напомним, китайцы на Олимпиаде пошли на провокацию – на трибуне для команд украинскую делегацию фигуристов посадили рядом с делегацией страны-агрессора.

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Стоит отметить, что россияне в наказание за махинации с допингом выступают в Пекине без флага, гимна и вообще без названия своей страны – под аббревиатурой РОК (российский олимпийский комитет).

Правда, как мы писали ранее, несмотря на рекомендации Минспорта Украины держаться подальше от представителей России на Олимпиаде в Пекине, наши спортсмены в первый же день соревнований повели себя иначе.

Сразу несколько украинских фигуристов в Пекине дали интервью российским СМИ, заявив, что им никто не запрещал разговаривать с ними на русском.