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Кто больше всех зарабатывает в спорте: рейтинг богачей

Любомир Луканюк
12 мая, 10:02
На первом месте баскетболист Леброн Джеймс, который заработал 126,9 млн долларов, в пятерке также Месси, Роналду, Неймар и Альварес

Джеймс, Месси и Роналду / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Баскетболист клуба Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс стал самым высокооплачиваемым спортсменом в мире. За последний год он заработал 126,9 млн долларов. Ранее Джеймс стал вторым лучшим снайпером в истории НБА.

Интересно, что зарплата у Леброна Джеймса не самая высокая – всего 36,9 млн (почти в два раза меньше, чем у Месси). А остальные 90 млн баскетболист получил от рекламных контрактов, сообщает Sportico.

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В первой пятерке рейтинга, помимо Леброна, оказались три футболиста – Лионель Месси ($122 млн), Криштиану Роналду ($115 млн) и Неймар ($103 млн). А также боксер Сауль Альварес, заработавший 89 млн. И недавно проигравший Биволу.

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Лидер прошлого года боец ММА Конор Макгрегор заработал всего 52 млн и занимает 22-е место.

К сожалению, в ТОП-100 рейтинга не оказалось ни одного украинского спортсмена.