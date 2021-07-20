Кровати на Олимпиаде бумажные, а еда без деликатесов: как живут украинские дзюдоисты

Главный тренер сборной Украины по дзюдо Виталий Дуброва рассказал про впечатление от большой Олимпийской деревни в Японии и карантинных ограничениях

Украинские дзюдоисты Яков Хаммо и Елизавета Каланина / Фото: Instagram

Главный тренер сборной Украины по дзюдо Виталий Дуброва рассказал о своих впечатлениях от Олимпийской деревни в Токио-2020. Наставник подтвердил, что кровати в номерах действительно из картона. И описал питание и карантинные ограничения в Японии.

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Про зону баббла

"По ограничениям нет ничего удивительного. Нужно носить маски, придерживаться дистанции, избегать объятий и рукопожатий. Контроль не столь строг, как об этом говорили. Но наше пребывание в Токио ограничивается Олимпийской деревни. Мы не имеем права покидать зону баббла. Можем выезжать только на соревновательные арены или тренировочные площадки", – рассказал Дуброва Sport.ua

Про Олимпийскую деревню

"Территория деревни – большая. Здесь есть где пройтись. Даже есть небольшой парк и набережная. Для меня эта Олимпиада – третья и поселок в Токио самый большой в сравнении с Лондоном и Рио. Наш дом расположен очень удобно – в нескольких минутах ходьбы от столовой, рядом с фитнес-залом. Автобусы на соревновательные и тренировочные объекты тоже уезжают почти от нас"

Про бумажные кровати

"Живем в блоках по две двухместных комнаты с общим на всех четырех санузлом. Также есть небольшая гостиная – со столиком и стульями. Кровати действительно бумажные. Но они очень прочные. Проблем пока не возникало ни у кого. Даже у меня и Яши Хаммо, хотя мы люди довольно габаритные. Наши кровати пока целы"

Кровать олимпийца Гунбина в Токио / Фото: Instagram

Про питание в столовой

"Выбор большой, но без особых деликатесов. Можно выбирать между европейской, азиатской, мусульманской кухнями. Еда на любой вкус, столовая работает круглосуточно"

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