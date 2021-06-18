Кровь и Шик: Чехия отстояла ничью с вице-чемпионами мира

Чешские футболисты смогли не проиграть Хорватии, набрали четыре очка и практически гарантировали себе место в 1/8 финала чемпионата Европы

Ничья, которая больше выгодна чехам / Фото: Getty Images

Сегодня в Глазго второй тур Евро-2020 начался для группы D. Мы вели онлайн матча Хорватия – Чехия, где практически определился участник плей-офф. Четыре очка Чехии – очень хороший задел даже для третьего места.

Счет в матче был открыт под конец первого тайма. В верховой борьбе Ловрен заехал локтем в нос Шику. Тому самому, который забил на этом Евро гол с центра поля. Чешский форвард умывался кровью, а рефери пошел смотреть видеоповтор. Пенальти! И сам пострадавший его четко реализовал.

С тремя голами чешский форвард возглавил бомбардирскую гонку Евро-2020.

Хорваты отыгрались почти сразу после начала второй половины игры. Иван Перишич получил передачу на левом фланге атаки, полузащитник сместился в центр и классно пробил в дальний угол!

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Смотрите видеообзор матча Хорватия – Чехия.

Хорватия – Чехия – 1:1

Голы: Перишич (48) – Шик (37, пен.)

Сегодня в 22:00 состоится второй матч в этой группе – британское дерби между Англией и Шотландией.