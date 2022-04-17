Кровь детей на руках страны-изгоя! Жена Усика сделала свой приговор России

Жена Усика в гневе от обстрела Харькова / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские войска продолжают уничтожать мирные города Украины. Снова центром агрессии стал Харьков, ракетный удар пришел по одному из парков города, где находились гражданские лица.

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Очередная трагедия мирного населения просто ужаснула жену украинского чемпиона по боксу Александра Усика. Супруга Екатерина активно ведет информационную борьбу против оккупантов на просторах социальных сетей, из-за чего ее основной аккаунт в Instagram был заблокирован.

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Новый обстрел Харькова заставил Екатерину Усик высказать все, что она думает о стране-агрессоре:

"С каждым днем растет моя ненависть и неприятие страны-изгоя!!!! Вам не жить!!! Вы ответите за каждого убитого и раненого!!! Все кто молчит, вы причастны ко всем преступлениям!!! На Вас кровь детей Украины!!! Запомните!!! У Вас у всех есть дети!!!" – написала Екатерина Усик.

Кроме этого, Екатерина Усик уверена, что их дом в Ворзеле специально навестили и разбомбили, так как узнали, что дом принадлежит их семье.