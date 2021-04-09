Кролик-Усик нагоняет на людей адскую скуку. Фьюри в шоке от нашего боксера

Отец чемпиона считает, что бой Усика и Джойса будет очень скучным

Отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри рассказал, что ждет от возможного боя Александра Усика против Джо Джойса. Джон Фьюри уверен, что Джойс доставит огромные проблемы украинскому боксеру.

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"Это будет самый ужасный бой, который когда-либо видела публика. Как бывший крузер может одолеть танка вроде Джо Джойса? С атлетичным и большим двухметровым парнем, 115-килограммовым гигантом, который может биться все 12 раундов.

Как Усик победит Джойса? Если он будет бегать по рингу 12 раундов, словно кролик, нагоняя на людей адскую скуку, то зачем выходить на поединок?"

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"Если же боксеры начнут рубиться, то Джойс создаст проблемы любому. Он станет проблемой даже для Тайсона. Если бы Тайсон не был таким мастеровитым, мы бы избегали его.

Джойс – один из лучших супертяжеловесов в мире, что он докажет. Он провел небольшое количество боев и выиграл все, что можно. Он стучит в дверь, чтобы подраться за титул. Я считаю, что у него есть хорошие шансы с любым из них. Его бой с Усиком – это несоответствие. Джо слишком большой для него.

Если публика хочет заскучать до смерти из-за человека, который будет бегать всю ночь, избегая разменов, то я думаю, что это будет именно такой бой", – заявил Фьюри в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Кстати, сегодня Усик показал новый имидж.