Крайний срок реванша Усик – Джошуа: названа дата

Усик и Джошуа: "Еще увидимся!" / Фото: matchroomboxing

"Причин отмены реванша может быть уйма. Но согласно нашим планам и договоренностям, зафиксированным на бумаге, реванш должен состояться в течение семи месяцев с момента проведения первого поединка", – заявил промоутер Александра Усика Александр Красюк каналу BoxOffice.

Учитывая то, что первая встреча Усика и Джошуа на лондонском стадионе "Тоттенхэм Хотспур", выигранная украинцем единогласным решением судей, состоялась 25 сентября, повторный бой должен пройти не позднее 25 апреля 2022 года.

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"В рамках 30 дней Джошуа письменно должен активировать опцию реванша, то есть подтвердить ее. Хотя он уже устно активировал ее прямо на ринге. Я ему сказал: "Дружище, поздравляю, это был фантастический бой, у тебя сердце воина". Джошуа махнул рукой, развернулся и ответил: "Увидимся на реванше".

"По состоянию на сегодня у нас нет другого плана, кроме как готовить этот бой", – добавил Красюк.

Напомним, изначально говорилось, что повторный бой Александра Усика против Энтони Джошуа может состояться в феврале-марте. Однако сегодня прозвучало заявление промоутера британца Эдди Хирна, что наиболее вероятные сроки реванша – март-апрель.

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Вариантами места проведения реванша называют Великобританию, Киев и Ближний Восток.