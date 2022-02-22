Ковидные тюрьмы, вражеские обнимашки и допинговый дед: главные скандалы Олимпиады-2022

Фото: Reuters, Instagram

ОИ-2022 забудутся не скоро – уж больно противоречивую репутацию заработали проходившие в Пекине соревнования. О некоторых скандалах не прекращают говорить даже после закрытия Олимпиады – Спорт Сегодня вспоминает самые громкие из них.

Дело Валиевой – вину повесили на дедушку

В настоящий цирк превратилось на Играх-2022 дело фигуристки Камилы Валиевой, которую уличили в применении допинга. В организме 15-летней представительницы Олимпийской команды России (ОКР) обнаружили триметазидин. Это метаболик, который улучшает кровообращение и выносливость, позволяя атлетам больше и дольше тренироваться.

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Несмотря на это, спортивный арбитражный суд CAS отклонил апелляции МОК, ВАДА и ISU, и разрешил Валиевой выступать на Олимпиаде 2022.

Несмотря на позитивную допинг-пробу, Валиевой разрешили выступить в Пекине. Куда уж скандальнее! Фото: Reuters

Вину за допинг повесили на дедушку фигуристки – якобы девочка случайно отпила со стакана старичка, который сидит на этих таблетках. Но эта версия не выдерживает никакой критики: таблетки триметазидина выпускаются в пленочной оболочке, которая растворяется только в кишечнике. Не из кишечника же дедушки отпила Камила?

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Дело получило невероятный резонанс во всем мире – американцы даже грозились засадить в тюрьму окружение фигуристки, которое накачало ребенка допингом.

Дисквалификация из-за неправильных комбинезонов

Настоящая драма разыгралась в командных прыжках с трамплина — несколько сборных дисквалифицировали из-за нарушения регламента, которое заключалось в том, что спортсмены надели… слишком большие костюмы.

Оказалось, что это – довольно распространённое мошенничество, которое способно дать определенное преимущество.

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"По правилам прыжков с трамплина, все комбинезоны проходят проверку на ширину. Это логично – чем шире костюм, тем он больше походит на парус и создает дополнительное преимущество при полете. Контролер отслеживает, насколько костюм прилегает к телу, и если нормативы превышены – то прыжок не засчитывают. Комбинезон должен быть на расстоянии не менее 1 см и не более 3 см от тела", – объяснила технический делегат Международной федерации лыжного спорта (FIS) Агнешка Бачковска.

Таким образом, из-за комбинезонов-парусов штрафы получили представители команд Японии, Австрии и Германии, что лишило их шансов на медали.

Тот случай, когда размер имеет значение – спросите у дисквалифицированных из-за широких комбинезонов атлетов. Фото: Reuters

На пьедестале почета в итоге оказались команды Словении, ОКР и Канады. И если словенский квартет изначально был фаворитом состязаний, то остальным медалистам очень помог "комбинезонный скандал",

Ну а самое забавное в этой истории то, что судьи обратили внимания на экипировку после того, как на спортсменов "настучали" конкуренты.

"Ковидные тюрьмы"

Многие спортсмены будут вспоминать свою поездку в Пекин не как радостный праздник и торжество спорта, а как один из самых травмирующих опытов в жизни. Все из-за коронавирусных ограничений, которые Китай развернул на Олимпиаде с небывалым рвением.

Принцип "главное не победа, а участие" на Играх-2022 заиграл новыми красками, потому что участия еще надо было добиться. Не зря главным анекдотом Олимпиады стал этот:

- На какой результат вы рассчитываете на Олимпиаде в Пекине? - На негативный!

Имеется в виду тест на COVID-19, конечно же.

Одним из символов ОИ-2022 стало заплаканное лицо бельгийской скелетонистки Ким Мейлеманс, которая в своем Instagram пожаловалась на тяжелые условия изоляции. Спортсменка сдала десятки негативных тестов перед полетом в Китай, но по прилету "поймала" позитивный.

В итоге оказалась закрыта в такой себе "ковидной тюрьме" – отрезанной от Олимпийской деревни и ее жителей. Более того, девушку отказывались выпускать на волю и допускать к соревнованиям даже после того, как она сдала два подряд негативных теста:

"Я думала, что меня наконец везут в Олимпийскую деревню, но оказалось, что скорая привезла меня в некий изолятор. Я должна пробыть здесь еще семь дней, не контактируя с кем-либо. И у меня возьмут еще два ПЦР-теста. Я теперь вообще не уверена, что мне в дальнейшем разрешат вернуться в деревню. Для меня это очень тяжелое испытание. Нужно решить, что делать дальше, не уверена, что продержусь еще 14 дней Олимпиады в такой изоляции".

Ким после этого спича допустили-таки к соревнованиям. Но везло так далеко не всем. Для многих позитивный тест автоматически означал прощание с Играми.

Ни еды, ни сувениров, а очереди – как в СССР

К организаторам в целом было довольно много вопросов, даже без учета "ковидного" фактора. На Играх возникали даже проблемы с питанием. Международному олимпийскому комитету пришлось рассматривать жалобы от спортсменов и тренеров на некачественную пищу.

Тренер сборной Германии по горнолыжному спорту Кристиан Швайгер возмутился, почему в Пекине отсутствуют горячие блюда для участников.

"Спортсменов кормят орешками, чипсами и шоколадом. Этими тремя продуктами и ограничивается олимпийское питание".

А журналисты подметили, что разнообразить рацион проблематично даже за собственные средства. Продуктовый магазин в главном медиа-центре вообще не блистал ассортиментом – пиво, лапша быстрого приготовления, сомнительного вида сосиски и засохшие булочки.

Полупустые полки с напитками и едой в Олимпийской деревне. Фото: Сегодня

Но в настоящий треш превратилась торговля официальной символикой Пекина-2022. Купить маскота Игр – игрушку Бин Дунь Дунь – было сродни выигрышу в лотерею. Стоил сувенир 198 юаней (по текущему курсу – 885 гривен), а очередь за ним приходилось занимать еще до открытия магазина.

Но даже многочасовое стояние в очереди не гарантировало, что заветный маскот в итоге будет у вас. Товар мог закончиться прямо перед носом у желающих, несмотря на то, что продавали его строго по одному в руки – по аккредитации. Дефицит!

За Бин Дунь Дунь приходилось стоять в очереди часами. Фото: Reuters

Обнимашки Абраменко и Бурова

Единственная медаль Украина на Играх-2022 также оказалась со скандальным отблеском. Все из-за рукопожатий и объятий нашего лыжного акробата Александра Абраменко, завоевавшего серебро, с представителем ОКР Ильей Буровым, выигравшего бронзу.

Тем самым Абраменко нарушил рекомендации Минспорта, которое попросило наших атлетов воздержаться от публичного общения с представителями ОКР.

Россиянин Буров "напал" на нашего Абраменко с объятиями. Фото: Getty Images

Особенно остро "обнимашки" воспринимаются публикой на фоне нарастающей тревоги вокруг возможного вторжения РФ в Украину. На совместный снимок украинца и россиянина отреагировали даже в Международном олимпийском комитете.

"Какой же это символ в эти времена! Все это показывает, что Олимпийские игры, олимпийские атлеты пребывают за рамками вопросов, вызывающий разногласия, с которыми мы сталкиваемся сейчас в мире. И они выше напряженности, через которую мы проходим на политической арене", – заявил глава МОК Томас Бах.

Российская пропаганда, понятное дело, тоже не упустила возможности разогнать волну о дружбе народов.

Напомним, после Игр-2018, где Абраменко взял золото, он также угодил в скандал из-за объятий с Буровым.