Коварный Роналду испугал партнера на тренировке перед матчем Евро

Знаменитый португальский форвард решил подшутить над Пепе и неожиданно облить его водой во время занятия накануне поединка 1/8 финала с бельгийцами

Криштиану Роналду и Пепе на Евро-2020 / Фото: Reuters

После завершения группового этапа чемпионата Европы 16 лучших команд готовятся к матчам плей-офф. Сборная Португалия в воскресенье в испанской Севилье сразится с командой Бельгии. В лагере действующих чемпионов царит веселое настроение, что подтвердил своим трюком на тренировке Роналду.

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Видеоролик опубликовали на страничке португальской команды в Instagram. Криштиану позволил себе пошутить над партнером-ветераном Пепе. Форвард незаметно подкрался к нему сзади и облил водой. Сначала защитник встрепенулся от неожиданности, но затем лишь рассмеялся, узнав старого друга.

Тем временем Ярмоленко и Роналду вошли в символическую сборную группового этапа Евро-2020.

Кроме сборной Португалии, защитник и форвард длительное время выступали за Реал: Пепе – в 2007-2017 гг., Криштиану – в 2009-2018.

Сборная Португалии, Роналду и Пепе / Фото: Reuters

Вашему вниманию – мисс сборной Португалии: продавщица превратила Роналду в семьянина.

Напомним, на групповом этапе Роналду и Ко обыграли Венгрию, уступили Германии и разошлись миром с Францией.

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