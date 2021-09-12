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Костолом! Игроку Ливерпуля жуткими ножницами вывернули ногу

Олег Люлька
12 сентября, 21:14
18-летний полузащитник Ливерпуля Харви Эллиотт получил ужасную травму ноги в гостевом матче 4-го тура английской Премьер-лиги с Лидсом

Травма Харви Эллиотта / Фото: Reuters

Ливерпуль выиграл на выезде у Лидса со счетом 3:0 (Салах, 20, Фабиньо, 50, Мане, 90+2). Но какой ценой!

На 59-й минуте встречи 22-летний нидерландский защитник Лидса Паскаль Стрейк сзади скосил полузащитника Ливерпуля Харви Эллиотта.

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Нога мерсисайдца неестественно вывернулась. Подбежавший к нему Салах в ужасе принялся звать на помощь врачей.

"Шокированные игроки, находившиеся рядом, отводили взгляд", – рассказал комментатор Sky Sports Гари Невилл.

Травма оказалась настолько серьезной (не исключен двойной перелом левой ноги), что режиссер трансляции даже не показал крупным планом момент с нарушением.

После просмотра момента с помощью VAR арбитр удалил костолома из Лидса. А вот травмированного Эллиотта на носилках унесли с поля. Лежа, игрок Ливерпуля чуть приподнялся, чтобы поаплодировать болельщикам за поддержку.

Однако есть риск, что это – конец его карьеры. А ведь парню – всего 18!

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