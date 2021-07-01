Короновирус убил тренера легендарного Гарри Каспарова

Знаменитый шахматный тренер Юрий Дохоян умер в 57 лет от коронавируса, он многие годы работал с Гарри Каспаровым, а потом с Сергеем Карякиным

Дохоян долгие годы тренировал Каспарова

В России от коронавируса умер один из самых известных шахматных тренеров Юрий Дохоян. Ему было 57 лет.

Более десяти лет он работал с выдающимся шахматистом, 13-м чемпионом мира, Гарри Каспаровым. Крымчанину Сергею Карякину помог дойти до матча за звание чемпиона мира. С женской сборной России выигрывал Всемирную шахматную Олимпиаду.

В последние годы специалист работал с россиянином Андреем Есипенко, который в январе 2021 года на турнире в Нидерландах обыграл действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена.

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Ранее мы писали, что известная английская покеристка Лив Боэри поучаствует в челлендже норвежского чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена и попробует обыграть его приложение.