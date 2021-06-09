Коронавирус косит сборную Испании перед Евро

Защитник сборной Испании Диего Льоренте / Фото: Reuters
У одного из фаворитов Евро-2020, которое стартует уже 11 июня, огромные проблемы из-за COVID-19. Расположение сборной Испании покинул уже второй футболист.
Вслед за капитаном испанской сборной Серхио Бускетсом положительный тест на коронавирус сдал защитник Лидса – Диего Льоренте. Об этом сообщает сайт Федерации футбола страны.
Льоренте уехал из сборной и будет соблюдать самоизоляцию.
После выявления двух случаев заражения коронавирусом в сборной Испании приняли решение создать отдельный тренировочный лагерь для шести футболистов, которые могли бы быть заявлены на случай необходимости.
В этот список вошли: голкипер Челси Кепа Аррисабалага, защитник Вильярреала Рауль Альбиоль, полузащитник Валенсии Карлос Солер, хавбек Сельты Браис Мендес, футболист Вест Хэм Юнайтед Пабло Форнальс и форвард Лидса Родриго Морено.
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Отметим, что из-за вспышки коронавируса товарищеский матч со сборной Литвы накануне провела не первая сборная Испании, а молодежная. Испанская "молодежка" победила со счетом 4:0.
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